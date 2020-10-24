Тедеско сравнил игру Максименко и Сафонова

Доменико Тедеско Фото: Александр Ступников/ФК Спартак

Главный тренер «Спартака» после победы в Краснодаре со счетом 3:1 сравнил двух вратарей молодежной сборной России – Александра Максименко и Матвея Сафонова.

- Сафонов и Максименко два сильных молодых талантливых вратаря. В первом тайме у Максименко были хорошие моменты и пара неудачных. Были мячи, которые он мог фиксировать наверняка. Но поле было мягким и скользким, это могло сыграть свою роль. Во втором тайме он сыграл увереннее, спас команду. Матвей Сафонов тоже играл хорошо, но я предпочитаю говорить о своих игроках, - сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

Победа над «Краснодаром» позволила «Спартаку» выйти на первое место в Российской премер-лиге.