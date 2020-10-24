Судовладелец танкера «Генерал Ази Асланов»: Поврежден правый борт

Фото: Росприроднадзор

Танкер «Генерал Ази Асланов» потерпел бедствие в Азовском море. На корабле раздался взрыв, троих членов экипажа сейчас ищут спасатели. Всего на борту находилось 13 человек, десять из них спасли. Троих ищут в море.

Топлива на судне не было, оно шло пустое, поэтому открытого источника горения нет.

- По информации судовладельца произошло повреждение правого борта, повреждение не влияет на дальнейшее движение танкера, - сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Всего на месте ЧП работают 102 человека и 14 единиц техники.

- На месте также работаю судна «Братск», «Сириус», «Григорий Бугров», «Сормовский 3058», «Волганец 146», - пояснила Светлана Родионова. - В пути следования находится «Импульс» и «Меркурий».

К месту ЧП вышел и спасательный катер из Крыма. Также к «Генералу Ази Асланову» отправился и представитель Росприроднадзора, чтобы оценить ситуацию.