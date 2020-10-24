МЧС: На месте взрыва танкера нет разлива нефтепродуктов

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На месте взрыва танкера «Генерал Асланов» в Азовском море нет разлива нефтепродуктов. Напомним, что 24 октября в 19:02 от оперативного дежурного Новороссийского МСКЦ поступило сообщение о том, что на нефтяном танкере произошел пожар в акватории Азовского моря.

- Предварительно разлива нефтепродуктов нет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю. - На судах участвующих в ликвидации есть заградительные боны длинной более 1500 метров.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что кубанские медики готовы вылететь на помощь экипажу танкера, взорвавшемуся в Азовском море. С взорвавшегося в Азовском море танкера спасли 10 человек. В Азовском море горит российский танкер.