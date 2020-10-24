«Он еще не в оптимальной форме»: Тедеско оценил игру Мозеса в матче против «Краснодара»

Виктор Мозес Фото: Александр Ступников/ФК Спартак

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру Виктора Мозеса, который впервые вышел в основном составе «красно-белых». Нигерийский полузащитник отметился голом в ворота «Краснодара» и был заменен на 68-й минуте. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Спартака».

- Это был топ-матч в исполнении Виктора. В игре с «Химками» он вышел на поле, когда мы проигрывали и смогли добиться победы. И это несмотря на то, что Мозес прибыл в Москву накануне игры. Сегодня его игровое время удвоилось. Заменили, потому что он не в оптимальной форме. Риск травмы был большой, тем более начал уставать, - рассказал Доменико Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

Наставник восхищен игрой Виктора Мозеса.

- В первом тайме он показал, что прекрасно работает с мячом, что он — умный футболист. Показал, когда нужно развернуть, перемещаться, забил гол. Но ему еще нужно работать, чтобы набрать форму, - заметил Тедеско.