Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что случилось с половиной команды

Мурад Мусаев Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

«Краснодар» в усеченном составе со счетом 1:3 проиграл московскому «Спартаку» на домашней арене в рамках 12 тура РПЛ. На скамейке «горожан» перед матчем оказались всего три полевых игрока.

После матча главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что случилось с футболистами его команды.

— Берг, Олссон, Сорокин — у них небольшое повышение температуры, но тесты на ковид отрицательные. Сохранялась надежда, что кто-то из них выйдет на «Спартак». Но решили не рисковать их здоровьем. Вандерсон, Классон — вы знаете, какие у них проблемы, - рассказал Мусаев.

Кроме того, по словам тренера, до конца года выбыл защитник Сергей Петров, который получил мышечные травмы обеих ног – это показало обследование после матча Лиги чемпионов против «Ренна».

Кабелла и Марков изолированы от команды из-за положительных тестов на коронавирус, Ари, Стоцкий, Камболов залечивают старые травмы. Повреждения у Классона и Вандерсона.

— Будем надеяться, что у нас есть силы и резервы на игру с «Челси». Каждую неделю мы кого-то теряем. Но кто-то должен возвращаться. Мы отдали все силы на «Спартак». Ждем, что Вандерсон вернется, Берг, Сорокин, Олссон — тоже. Но даже в такой ситуации мы не будем посыпать голову пеплом. Когда-нибудь это закончится, мы должны достойно пройти и этот этап, - призвал Мусаев.