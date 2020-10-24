Южная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с возгоранием на нефтяном танкере

Фото: https://epp.genproc.gov.ru/

Напомним, что 24 октября в 19:02 от оперативного дежурного Новороссийского МСКЦ поступило сообщение о том, что на нефтяном танкере произошел пожар в акватории Азовского моря.

- На место происшествия выехали заместитель Южного транспортного прокурора И.Рахматуллин, и.о. Новороссийского транспортного прокурора Р.Ковальчук, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры.

По результатам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что с взорвавшегося в Азовском море танкера спасли 10 человек. Судно несколько недель назад отремонтировали.