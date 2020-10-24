Состояние здоровья спасенных с горящего танкера моряков удовлетворительное

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Состояние здоровья моряков, спасенных с горящего нефтяного танкера «Генерал Асланов» удовлетворительное. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в экстренных службах региона.

- Состояние здоровья моряков, спасенных с горящего нефтяного танкера «Генерал Асланов» удовлетворительное, - сообщил сотрудник экстренных служб. – Медицинская помощь им не потребуется.

Он уточнил, что на берег были доставлены шесть членов экипажа, а на борту горящего судна остались четыре моряка. Еще три человека прыгнули в воду.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что с взорвавшегося в Азовском море танкера спасли 10 человек.