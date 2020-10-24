Появилось фото с места ЧП на танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море 24 октября 2020

Фото с места ЧП. Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

МЧС Краснодарского края опубликовало фото с места ЧП на танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море 24 октября 2020. На нем мало что видно, лишь огни вдалеке. Но именно в этом месте случился взрыв на корабле. И здесь же сейчас ищут троих членов экипажа, которые прыгнули в море после того, как раздался взрыв.

Корабль, на котором случилось ЧП. Фото: marinetraffic.com

Всего на борту находилось 13 человек, десять из них спасли. Троих ищут в море. Судно шло в Ростов-на-Дону пустое, топлива на борту не было. На месте работают 102 человека и 14 единиц техники. К месту выехал и представитель Росприроднадзора, чтобы оценить обстановку. По предварительным данным, разлива топлива нет.

А тем временем появилось и видео с танкера.

Один из моряков, который раньше работал на этом корабле, рассказал сайту «КП»-Кубань» о самом судне.