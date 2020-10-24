СК организовал проверку по факту возгорание нефтяного танкера в Азовском море

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В акваторию Азовского моря после взрыва нефтяного танкера «Генерал Асланов» направились следователи и криминалисты Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

- По предварительным данным, сегодня, в акватории Азовского моря произошло возгорание нефтяного танкера. Данные о пострадавших уточняются, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Специалистов интересуют причины трагического происшествия. Сейчас выдвигаются разные версии, которые отрабатывают эксперты.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Южная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с возгоранием на нефтяном танкере.