ЧП с танкером на судоходстве в Керченском проливе не сказалось

Танкер

В Росморречфлоте сообщили, что ЧП с танкером "Генерал Ази Асланов" на судоходстве в Керченском проливе не сказалось.

А в Минприроды рассказали, что главная задача сейчас – закончить спасательные операции.

- Зону возможных последствий случившегося в акватории обозначат боновыми ограждениями, - рассказали в ведомстве. – На месте работают и специалисты Росприроднадзора, им предстоит установить уровень загрязнения. По предварительным данным, разлива нефтепродуктов нет.

Сам танкер отбуксируют после всей операции на якорную стоянку.

Напомним, взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" произошел в тот момент, когда корабль проходил Керченский пролив и направлялся в Ростов-на-Дону. На борту находилось 13 человек, 10 из которых спасли. Еще троих-боцмана, матроса и практиканта сейчас ищут в море. Их могло отбросить в воду взрывной волной.