Пропавших моряков с танкера "Генерал Ази Асланов" будут искать всю ночь

Танкер "Генерал Ази Асланов"

Пропавших моряков с танкера "Генерал Ази Асланов", который взорвался в Азовском море 24 октября 2020, будут искать всю ночь. Об этом "Риа-новости" сообщили в Росморречфлоте.

- А если не найдут ночью, утром к поискам подключат авиацию, - говорят в ведомстве.

Скорее всего, к поискам боцмана, матроса и практиканта подключится вертолет МИ-8. Он отправится к месту ЧП как только станет светло.

Напомним, взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" произошел в тот момент, когда корабль проходил Керченский пролив и направлялся в Ростов-на-Дону. На борту находилось 13 человек, 10 из которых спасли. Еще троих - боцмана, матроса и практиканта сейчас ищут в море.

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Танкер «Генерал Ази Асланов» потерпел бедствие в Азовском море. На корабле раздался взрыв, троих членов экипажа сейчас ищут спасатели. Всего на борту находилось 13 человек, десять из них спасли. Троих ищут в море (продолжение)

Видео с танкера, на котором произошел взрыв в Азовском море 24 октября 2020

- Первоочередная задача - закончить спасательные операции. Из порта уже вышел катер с боновыми ограждениями на борту, которые будут оперативно установлены и помогут обозначить зону возможных последствий случившегося для акватории, - сообщили в Росприроднадзоре (читайте далее)