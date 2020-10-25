Чтобы пережили холода: в парке «Краснодар» деревья укрыли специальными куполами

Фото: www.instagram.com/officialparkkrasnodar

В парке «Краснодар» готовятся к зиме. Так накрыли специальными куполами экзотические растения. Агрономы защитили от холода и ветра хоризию, жакаранды и огненный делоникс. Также, к слову, поступали с диковинными растениями парка «Краснодар» и в прошлом году

- Самые внимательные и заботливые агрономы заботятся о том, чтобы жителям, привыкшим к тропическим условиям, было комфортно в наших «суровых» зимних условиях, - сообщили в официальном аккаунте парка «Краснодар».