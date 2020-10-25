Коронавирус в Краснодарском крае 25 октября: в регионе зафиксировано 130 новых случаев заражения

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае 25 октября зафиксировано 130 новых случаев ковида. Больше всего в столице региона – 47 человек. Также в курортном Сочи – 9, в Геленджике – 5, столько же в Новороссийске. В Туапсинском районе 6.

Среды новых заболевших больше женщин – 68 человек. Мужчин 62. Среди них семь детей.

С подозрениями на ковид в поликлиники и больницы Краснодарского края обратились 65 785 человек.

- Под наблюдением остаются 7 268 пациентов. Они болеют дома, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе кубанского минздрава. – 11 383 человека переболели коронавирусом и выздоровели, 385 – скончались. В тяжелом состоянии находятся 22 пациента.