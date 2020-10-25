На Кубани в роще нашли скелет человека

Полиция проводит проверку Фото: Виталий КАРНАУХ

На останки человека наткнулись гулявшие в роще поселка Красный Октябрь, что в Темрюкском районе. Люди тут же позвонили в полицию. На место приехали криминалисты и медэксперты.

- В роще обнаружены фрагменты скелетированных останков неустановленного мужчины, который был одет в брюки, предположительно джинсы выцветшие и куртку темного цвета, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в УВД Темрюкского района. – Ориентировочно, мужчина умер более двух лет назад.

Сейчас проводится проверка, устанавливается личность мужчины и причины его гибели.