На Кубани в букмекерской конторе проводили азартные игры

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С проверкой в букмекерскую контору в Темрюке силовики нагрянули 24 октября в шесть вечера.

- В букмекерской конторе по улице Урицкого выявлено, что проводятся азартные игры с использованием игрового оборудования, деятельность возможно, незаконная, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных структурах региона. - На месте происшествия было установлено, что по указанному адресу осуществляет свою деятельность компания, которая зарегистрирована в налоговой в Москве. Ее директор – 38-летний житель Темрюкского района.

Сейчас проводится проверка, из букмекерской конторы изъяли 12 жестких диска, 500 рублей одной купюрой и документы.