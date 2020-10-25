На Кубани в машине у жителя Лабинска нашли почти 4000 яиц без документов

Яйца мужчина перевозил без документов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автомобиль, которым управлял 27-летний житель Лабинска сотрудники ГИБДД остановили на стационарном посту «Кавказ». «Четверка» двигалась в из Ставропольского края в Лабинск.

- В салоне автомобиля обнаружено 3 960 яиц без ветеринарно-сопроводительных документов, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. – Согласно товарно-транспортной накладной, груз принадлежит индивидуальном предпринимателю из Ставропольского края, который занимается торговлей молочными продуктами и яйцами.

Яйца не изъяли. Но ведется проверка. Ведь перевозить крупную партию яиц для торговли можно только с документами.