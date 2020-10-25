Кубанский фермер заявил в полицию о краже 40 тонн кукурузы с поля

С кукурузного поля пропало 40 тонн культуры Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию Отрадненского района Кубани заявил глава крестьянско-фермерского хозяйства. Мужчина сообщил, что с его поля, на котором он выращивал кукурузу, пропало 40 тонн культуры.

На место преступления выехал наряд полиции.

- Было установлено, что в период времени с начала октября по 24 число на поле, площадью 40 га, которое расположено недалеко от станицы Надежной Отрадненского района неустановленное лицо похитило примерно 40 тонн кукурузы, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона. – Кукуруза принадлежит заявителю. Идет проверка. Ущерб устанавливается.