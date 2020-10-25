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Сажая дерево, житель Новороссийска откопал неразорвавшуюся бомбу

Снаряд увезли на полигон, чтобы уничтожить
Владимир ПАВЛОВ
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Сажая дерево, житель Новороссийска откопал снаряд времен Великой Отечественной Войны

Сажая дерево, житель Новороссийска откопал снаряд времен Великой Отечественной Войны

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем, 24 октября, житель Новороссийска сажал у себя во дворе частного дома дерево. Саженец решил посадить около забора. Когда выкапывал яму, лопата наткнулась на что-то металлическое. Чуть раскопав, садовод ужаснулся – в земле, на глубине примерно 15 сантиметров, лежала бомба. Мужчина тут же позвонил в полицию.

К месту приехали кинологи и взрывотехники.

- В земле обнаружен неразорвавшийся артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в УВД Новороссийска. – Взрыватель у него был целый, не взведен.

Снаряд вывезли на полигон в станице Раевской, где его уничтожат.