Сажая дерево, житель Новороссийска откопал неразорвавшуюся бомбу

Сажая дерево, житель Новороссийска откопал снаряд времен Великой Отечественной Войны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем, 24 октября, житель Новороссийска сажал у себя во дворе частного дома дерево. Саженец решил посадить около забора. Когда выкапывал яму, лопата наткнулась на что-то металлическое. Чуть раскопав, садовод ужаснулся – в земле, на глубине примерно 15 сантиметров, лежала бомба. Мужчина тут же позвонил в полицию.

К месту приехали кинологи и взрывотехники.

- В земле обнаружен неразорвавшийся артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в УВД Новороссийска. – Взрыватель у него был целый, не взведен.

Снаряд вывезли на полигон в станице Раевской, где его уничтожат.