Еще 6 умерли: Коронавирус в Краснодарском крае 25 октября

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае на 25 октября от коронавируса скончались еще 6 человек. Летальные случаи зафиксированы в Краснодаре, Сочи, Северском, Тихорецком и Усть-Лабинском районах

Самой возрастной пациентке, которая не перенесла ковид и умерла 25 октября, было 94 года. Ее подключали к аппарату ИВЛ, но это не помогло. Женщина также страдала гипертонической болезнью и заболеваниями сердца.

61-летняя женщина также скончалась в больнице Усть-Лабинска. Ее госпитализировали с диагнозом «двусторонняя пневмония тяжелой степени». Сопутствующим заболеванием была гипертония.

Еще одна женщина умерла в Тихорецкой ЦРБ. Туда ее привезли из Новопокровского района. 59-летнюю пациентку, как и других, подключали к аппарату ИВЛ.

Самому молодому из умерших от коронавируса 25 октября было 43 года. Это мужчина из Павловского района. Его в тяжелом состоянии доставили в инфекционную больницу Краснодара. Его жизнь также спасти не удалось. Мужчина страдал гипертонией, заболеванием сердца, панкреатитом и сахарным диабетом.

В Сочи умерли два человек. Женщина 85 лет и 65-летний мужчина. Оба пациента страдали также от гипертонии. У женщины еще был сахарный диабет.