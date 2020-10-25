На Кубани задержали мужчину, который сообщил о готовящемся взрыве в Краснодаре

Полиция проводит проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Звонок по номеру 112 раздался 24 октября в 10:24. Оперативному дежурному в Северском районе Кубани позвонил мужчина, который не стал представляться, и сообщил, что в Краснодаре готовится взрыв. После чего отключил телефон.

Экстренные службы сообщили о звонке в дежурную часть полиции. Силовики пробили номер телефона, с которого звонил мужчина, и выяснили, что он принадлежит жителю Выселковского района. А когда стали выяснять дальше, оказалось, что звонил не он, а совершенно другой человек – 55-летний житель поселка Афипского.

Его в итоге задержали и доставили в полицию для допроса, где мужчина заявил, что на улице услышал разговор двух мужчин, в котором были слова «положим, заложим, все разлетится». Мол, после этого он и решил позвонить по номеру «112».

На вопрос – почему он сразу не представился, - лишь пожал плечами.

- По факту сообщения о возможной угрозе одного из административных зданий в Краснодаре проводится проверка, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.