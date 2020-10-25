Машину – в утиль: В Краснодаре произошло жесткое ДТП

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25 октября в 2:40 ночи в Краснодаре на улице Восточно-Кругликовской произошла серьезная авария. 29-летний мужчина за рулем иномарки «Daewoo Nexia» ехал быстрее разрешенного. В один момент он не справился с управление.

Машина наехала на дорожное ограждение сначала с одной стороны трассы, а потом с другой. После этого автомобиль врезался в столб электроосвещения и перевернулся, сообщают «Краснодарские известия».

Иномарка восстановлению не подлежит. С места ДТП водителя забрала бригада скорой помощи. У него диагностировали травмы различной степени тяжести.

- По факту случившегося проводится проверка, все обстоятельства происшествия выясняются, - рассказал руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.