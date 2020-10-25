Сочи отменили марафон

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи решили отменить проведение большого ежегодного марафона. Массовый забег бы запланирован на 1 ноября. Мероприятие должно было собрать тысячи людей. Организаторы хотели соблюсти все санитарные меры, предписанные Роспотребнадзором. Однако полная безопасность спортсменов не могла быть обеспечена.

Именно это и стало причиной того, что департамент спорта и физической культуры Сочи, посоветовавшись с организаторами и заинтересованными структурами, отменил проведение марафона.

- Сейчас эпидобстановка на курорте стабильная и контролируемая. Марафон проведут после того, как снимут все ограничения, введенные из-за пандемии, - сообщили в мэрии Сочи.