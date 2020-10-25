Глейхенгауз назвал не идеальными выступления Щербаковой и Усачевой на этапе Кубка России в Сочи

Тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал выступления победительницы этапа Кубка России в Сочи Анны Щербаковой и занявшей второе место Дарьи Усачевой.

- Выступления в Сочи не были идеальными. Даша очень хорошо откатала короткую программу, но ошиблась в произвольной. Что касается Ани, в короткой программе мы были очень разочарованы результатом. Каскад – не четверной прыжок, его необходимо было делать, поэтому Аня вчера сама так расстроилась, понимая это. Сегодня из положительного: первая половина произвольной программы была здоровской, с тем набором, который Аня показала. Четверной флип отличный на плюсы. Во второй половине были шероховатости и небольшие ошибки. Но пока это не пик формы и работы еще очень много, - отметил Глейхенгауз.

Ошибки в исполнении он связывает с недостатком соревнований. У девочек это только второй старт.

Третье место на этапе Кубка России заняла Елизавета Туктамышева.