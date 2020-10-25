Анна Щербакова осталась недовольна собой после победы на этапе Кубка России в Сочи

Анна Щербакова Фото: Ольга Тимохова/Федерация фигурного катания на коньках России

Анна Щербакова, победившая на этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи, рассказала, что осталась недовольна собой после исполнения произвольной программы. Спортсменке удался четверной флип, однако случилась ошибка в каскаде.

В конце программы она решила добавить к лутцу тройной тулуп, но прыжок не засчитали – его уже нельзя было исполнять в зачет.

- Сегодня я себя настроила так: чтобы ни случилось, я выйду и постараюсь сделать максимум своих возможностей. Я очень была настроена на четверной флип. С последнего старта на тренировках были подвижки, мы даже пробовали усложнять программу. Но решили на этом старте откатать такой же набор. Здесь у меня была задача быть уверенной в этом прыжке и с этим я справилась. Это единственное, что мне позволяет сегодня не расстраиваться. Но, конечно, я расстроена за дальнейшее в программе. Случилась ошибка в очень неожиданном месте, на спирали, после чего я немного растерялась. Прыгнула каскад, который нельзя было прыгать. И в этой части недовольна собой, - рассказала Анна Щербакова.

За произвольную программу она получила 162.44 балла и 239,91 по сумме, что позволило ей занять первое место и обойти Дарью Усачеву и Елизавету Туктамышеву.