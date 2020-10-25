Дарья Усачева назвала непростительной ошибкой падение с каскада на этапе Кубка России в Сочи

Дарья Усачева Фото: Ольга Тимохова/Федерация фигурного катания на коньках России

14-летняя Дарья Усачева прокомментировала свое выступление на этапе Кубка России в Сочи. Юная ученица Этери Тутберидзе заняла второе место, уступив Анне Щербаковой. Ее прокат выглядел мощно, но падение с каскада тройной флип-тройной тулуп повлияло на итоговый результат.

- Сегодняшним прокатом я недовольна, потому что допустила грубую ошибку – упала с каскада. Конечно, это непростительно. Значит, надо продолжать работать. Перед контрольными прокатами я говорила, новая программа мне очень нравится. Я начинаю ее больше понимать, вживаться в образ Джульетты. Теперь нужно накатать программу так, чтобы все элементы исполнять чисто, и выдавать эмоции, - сказала Дарья Усачева.