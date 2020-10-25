Елизавета Туктамышева назвала глупыми свои ошибки в произвольной программе на этапе Кубка России в Сочи

Елизавета Туктамышева Фото: Ольга Тимохова/Федерация фигурного катания на коньках России

Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление на этапе Кубка России в Сочи. Фигуристка заняла третье место, уступив двум ученицам Этери Тутберидзе – Анне Щербаковой и Дарье Усачевой.

В произвольной программе Елизавета допустила немало ошибок, хотя начала с великолепного тройного акселя и каскада тройной лутц-тройной тулуп.

- Мне кажется, я очень сильно концентрировалась именно на первых двух элементах. Думала, это самое важное, а дальше все пойдет нормально, на опыте. Немного потеряла бдительность, а этого нельзя делать. Получились такие глупые, я считаю, для меня ошибки. Но это первый старт после долгого перерыва. Программа еще не вкатана так, как хотелось бы. Поэтому надо еще больше работать и работать, чтобы не допускать такие мелкие ошибки, - сказала Лиза после выступления в Сочи.

Спортсменка рассказала, что ставила программу с Юрием Смекаловым во время карантина по видеосвязи. Она призналась, что для нее это новый опыт, но программа ей очень нравится.

- Мне кажется, в этой новой программе я и сама новая. Мы много работали над хореографией. Возможно, поэтому не так вкатана программа, потому что мы много времени тратим на то, чтобы поменять руки, делать более четкие движения. Это не так просто поставить для человека, который почти 20 лет катается, какие-то абсолютно нестандартные для него вещи. Мы делали акцент на изменение образа. И сейчас надо поработать, потому что сегодняшний прокат никуда не годится. К следующему этапу я уже буду в лучшей форме, - добавила Лиза.