Софья Самодурова не сдержала слез после выступления на этапе Кубка России в Сочи

Софья Самодурова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова заняла четвертое место на этапе Кубка России в Сочи, набрав 193,05 балла.

Это был первый показ ее программы на таком уровне, на предыдущем этапе Софья была вынуждена сняться с соревнований по рекомендации врачей из-за повышенной температуры. В Сочи фигуристка сделала все элементы, кроме каскада из трех прыжков.

- Нельзя сказать, что я довольна. Были две достаточно грубые ошибки. Степ-аут в короткой и «дупель» в произвольной. Для меня двойной аксель - самый легкий и уверенный прыжок, поэтому я не поняла ошибки. Ладно, буду работать, - рассказала Самодурова.

Фигуристка не смогла сдержать слез после выступления в Сочи, потому что соскучилась по соревнованиям.

- Я плачу не от того, что расстроилась, просто давно таких ощущений не было, адреналина… Я безумно соскучилась. У многих девочек это второй старт, у меня только первый, долгожданный. Но для первого раза нормально, - отметила Софья и заверила, что дальше будет только прибавлять.