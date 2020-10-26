Начало недели на Кубани будет теплым и без дождей

Фото мэрии Сочи

В начале недели в Краснодарском крае ожидается весьма теплая и комфортная погода. с туманами в утренние часы. Температура воздуха резко разнится ночью и днем ,но это вполне характерное явление для второй половины осени.

— В ближайшие двое суток в крае ожидается переменная облачность,без осадков. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 8…13°, местами в предгорьях 3…8°; днем 18…23°. На Черноморском побережье малооблачно. Без осадков. Ветер восточной четверти 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°, днем 19…24°, на юге до 28°,- говорится в сообщении Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При этом, как это ни парадоксально для конца октября, все еще пригодной для купания остается морская вода у берегов Сочи. 20 градусов-водичка бодрит, но несколько минут купания выдержать вполне можно.

А вот для того, чтобы купаться у берегов Ейска, потребуется поистине богатырское здоровье-вода там всего около 15 градусов.