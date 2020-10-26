В Минздраве Кубани рассказали о роддоме для пациенток с коронавирусом

Фото администрации КК

В региональном Минздраве рассказали о ситуации с роддомом в Краснодаре на улице Комсомольской. который ранее был переоборудован под больных с COVID 19.

Как говорят в ведомстве, это сделано для более эффективного соблюдения требований эпидемиологической безопасности.

- Туда доставляются женщины с подозрением на коронавирус. Пациентки с подтвержденным диагнозом рожают в одном отделении, те, у кого диагноз не подтвердился - в другом. У них берут все необходимые анализы. И если это нужно, готовы оказать квалифицированную помощь, оперативно и на месте,- рассказала заместитель министра Ирина Вязовская.

В министерстве также отметили, что пока в крае это единственный роддом, работающий подобным образом.