Власти Краснодара хотят создать пересадочный пункт на месте Скобяного рынка

Фото мэрии Краснодара

Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил сотрудникам администрации города проработать вопрос логистики пересадочного пункта на территории Скобяного рынка, здесь завершается снос старых торговых павильонов.

Мэр подчеркнул, что освободившуюся территорию необходимо использовать для насущных нужд города, а не для очередных строительных проектов.

- Никакого жилищного или офисного строительства там не будет. Необходимо провести переговоры с собственниками объектов, что там остались и сделать пересадочный узел, - отметил Евгений Первышов.

Мэр Краснодара также пояснил, что речь в данном случае не идет о каком-то крупном транспортном объекте, вроде вокзала или автостанции. По его мнению, нужна площадка, где транспорт может останавливаться для пересадки пассажиров, не мешая при этом дорожному трафику.