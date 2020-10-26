В центре Краснодара планируют обустроить новые прогулочные зоны

Фото мэрии Краснодара

На очередной планерке в мэрии Краснодара глава города Евгений Первышов поднял вопрос о создании новых прогулочных зон в центре. По его мнению, такие зоны можно обустроить на улицах Красноармейской и Рашпилевской.

Эта территория должна стать частью большого прогулочного квартала, примыкающего к улице Красной.

-Мы должны создавать больше территорий для пеших маршрутов. Недавно этой темы касались, но она далеко не продвинулась,- отметил Первышов.

По словам мэра, квартал для прогулок нужно ограничить улицами Карасунской и Длинной. Евгений Первышов поручил полностью закончить работу по созданию новых прогулочных зон до апреля 2021 года