За минувшие сутки на Кубани подтвержден 131 случай COVID 19

Фото Минздрава КК

Среди пациентов 75 женщин и 56 мужчин. Возраст заболевших от семи до 93 лет.

- В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 22 пациента, еще трое – на ЭКМО, – рассказали в региональном Минздраве.

Между тем, рост заболеваемости продолжает сказываться на повседневной жизни региона. Так, в Сочи отменен массовый ежегодный марафон. Принять участие в нем собирались сотни спортсменов из разных регионов России.

Однако, организаторы забега посчитали это слишком рискованным в условиях пандемии. Марафон, который должен был пройти 1 ноября, отменен. О новых сроках его проведения пока не сообщается.

В Краснодаре роддом на улице Комсомольской переоборудован для работы с ковид-больными. Как сообщили представители регионального Минздрава, женщины с подозрением на коронавирус рожают в отдельных помещениях. Это пака единственный роддом с подобным режимом в Краснодарском крае.