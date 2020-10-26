В Сочи сносят многоэтажный самострой на Курортном проспекте

Фото мэрии Сочи

Согласно проекту это должен был быть пятиэтажный дом. Стройка началась в 2012,и к началу 2015 года строение вымахало до целых 13 этажей.

– Был составлен акт, документы были направлены на дальнейшее рассмотрение. Несмотря на судебные разбирательства, застройщик продолжил возведение объекта, – рассказал заместитель начальника управления муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.

В течение нескольких лет застройщик не исполнял решение суда, здание все эти годы стояло недостроенным. Наконец, в сентябре 2020 года администрация Сочи заключила договор цессии с подрядной организацией на снос незаконных этажей здания на Курортном проспекте.

Сейчас на объекте работает бригада из 12 человек с техникой.

- На отдельные виды работ привлекаются краны различной грузоподъемности. Завершить разбор конструкций планируется через три-четыре месяца, – рассказал директор МУП «СтройПроектСервис» Константин Дзеранов.

Всего до конца текущего года в Сочи будут снесены около 20 объектов незаконного капитального строительства.