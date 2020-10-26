42-летний житель Новокубанского района во время застолья до смерти избил приятеля

Фото СК РФ

В ночь на 21 октября 2020 года двое мужчин выпивали дома у одного из них на улице Октябрьской в Новокубанске.

Во время застолья между собутыльниками случилась ссора, хозяин дома оскорбил гостя.

Тот был настолько возмущен этим, что принялся избивать своего приятеля, не менее 6 раз ударив его по голове. От избиений 37-летнему мужчине стало плохо. Прибывшая «Скорая» доставила его в больницу, где врачи так и не смогли его спасти.

Его 42-летний друг задержан полицией.

- Новокубанским межрайонным следственным отделом по СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Он подозревается в причинении телесных повреждений 37-летнему мужчине, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ),-сообщает СУ СК по краю.