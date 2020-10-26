В Краснодарском крае умерли еще шесть пациентов с коронавирусом

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77-летняя жительница Сочи была доставлена в стационар в тяжелом состоянии, с высокой температурой и сильным кашлем. ее состояние продолжало ухудшаться и пациентку подключили к аппарату ИВЛ. Тест на коронавирус был положительным. Несмотря на оказанную помощь, пациентка умерла.

55-летний житель Павловского района был помещен на ИВЛ в больнице Тихорецка на ИВЛ. На фоне коронавируса у мужчины развилась двусторонняя пневмония, и он умер.

В этой же больнице умер и другой житель из Павловского района-79-летний мужчина. Кроме коронавируса, у пациента были серьезные проблемы с сердцем.

В Афипской районной больнице умер 82-летний мужчина из Краснодара. У него был подтвержден COVID . Помещение на ИВЛ не смогло спасти пациенту жизнь.

68-летний пациент умер в этой же больнице. Его состояние стремительно ухудшалось, но искусственная вентиляция легких не помогла врачам спасти больному коронавирусом жизнь.

В стационаре в Сочи умерла 33-летняя женщина с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Состояние пациентки осложнялось ярко выраженной гипертонией.

- Всего с начала пандемии в регионе скончался 391 человек с подтвержденным коронавирусом,- рассказали в региональном Минздраве.