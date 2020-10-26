В мэрии Сочи обсудили ход подготовки к горнолыжному сезону

Фото мэрии Сочи

На совещании в мэрии Сочи 26 октября обсудили подготовку курортной инфраструктуры Сочи к приему туристов в зимний горнолыжный сезон.

Уже сейчас очевиден устойчивый спрос на зимний курортный сезон. Бронь во многих отелях превысила половину мест, а в некоторых – и до 90%.

- Очень важно ответственно подойти к вопросу подготовки инфраструктуры, в частности – техники для уборки снега и наледи на дорогах и тротуарах. Кроме этого, необходимо проконтролировать готовность всех транспортных узлов к приему туристов и возобновить работу оперативного штаба в горной местности, – отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Подготовка уже идет вовсю. В Краснополянском поселковом округе идет проверка объектов торговли и санаторно-курортного комплекса на наличие необходимых средств для противогололедных и снегоуборочных работ.

– Зимой в поселке Красная Поляна будет организован дополнительный график дежурств по уборке снега. При необходимости в случае обильных осадков количество спецтехники и рабочих увеличат, – сообщил глава Адлерского района Валерий Кокорев.