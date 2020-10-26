Во Всероссийском детском центре «Орленок» завершились съемки фильма

Актриса Елизавета Арзамасова сыграла в фильме одну из ролей. Фото: ВДЦ

Съёмки фэнтези-ленты успешно прошли в «Орленке» в сентябре-октябре 2020 года. Процесс производства кино продолжался на протяжении полутора месяцев.

«В течение всего съёмочного процесса в «Орленке» была прекрасная, почти летняя погода, на площадке царил потрясающий дух творчества – это я могу подтвердить как непосредственный участник съёмок, ведь мне тоже посчастливилось исполнить одну из ролей. Я уже видел несколько рабочих материалов и хочу сказать, что кино получится очень красивым и атмосферным. И вдвойне приятно осознавать, что родилось оно в «Орлёнке», - прокомментировал директор Всероссийского детского центра Александр Джеус.

По сюжету фильма ребята, приехавшие отдыхать в «Орленок», попадают в мир оживших орлятских легенд, которые учат героев дружить, делать выбор между добром и злом и помогают им обрести веру в себя. Автор сценария – российский актёр и драматург Валентин Преториус – впервые приехал в Центр ещё ребёнком, поэтому история об орлятах, положенная в основу сюжета, получилась искренней и правдивой.

«Здорово, когда проект несёт какой-то глубокий смысл. Сейчас выпускается мало хороших детских фильмов. А «Легенды “Орлёнка”» – это очень светлая, семейная картина. Большая удача сняться в фильме, который делает мир лучше, – отметила исполнительница одной из главных ролей Алёна Долголенко. – У нас была чудеснейшая команда, мы все подружились. Классно, что эти съёмочные дни мы провели с такими профессионалами. Все были заряжены позитивной энергией и горели работой. Это кино о любви, добре, дружбе. И его всем надо обязательно посмотреть».

Генеральным продюсером фильма выступила заслуженный деятель искусств РФ Лариса Преториус. Продюсеры картины – создатель художественных фильмов «Скалолазка и последний из седьмой колыбели», «Тайна четырёх принцесс» Олег Штром и генеральный директор ООО «Центр Визуальных Искусств» Олеся Витебская. Режиссёр – Ольга Беляева, известная по картинам «Тайна тёмной комнаты» и «Опасные каникулы», оператор-постановщик – Андрей Капранов, снявший фильмы «Командир Полярной звезды», «На дне», «Харизма». Композитор ленты – художественный руководитель Детского музыкального театра «Домисолька» Ольга Юдахина.

«Безусловно, снимать на территории действующего лагеря, приспосабливаться под жизнь и биение сердца этого большого организма не очень просто. Приходилось придумывать неординарные творческие решения. Мы благодарны сотрудникам Центра, которые с нами работали. Всё волшебство этого фильма в людях. В людях и в совместной работе. Если бы не было «Орлёнка» – не было бы этого кино», – подчеркнула режиссёр картины Ольга Беляева.

Участие в съёмках приняли частые гости и друзья «Орлёнка» – актриса театра и кино Елизавета Арзамасова, актёры Нил Кропалов и Станислав Бондаренко, юные актёры Даниил Муравьёв-Изотов и Софья Грузенко, актриса театра и кино, модель Юлия Сорокина, музыкант, МС и диджей Димосс Саранча, генеральный продюсер премии «На благо мира» Ольга Дунаева. Кроме того, в кадре появятся орлята, отдыхавшие в Центре в рамках 10 и 11 смен, и ученики МБОУ СОШ №30 им. А.А. Сереброва из Новомихайловского.

«Нас, детей-актёров, специально поселили не в гостиницу, а в лагерь, чтобы мы в полной мере ощутили орлятскую атмосферу – огоньки, мероприятия, традиции, законы, – рассказала исполнительница одной из ролей Екатерина Саймулина. – Конечно, опыт жизни в киноотряде помог нам на съёмках. Надеюсь, зритель это почувствует и дети, которые посмотрят наше кино, тоже захотят приехать в «Орлёнок» ради этих впечатлений».

«Когда мы сюда ехали, понимали, что у нас слишком много ограничений в связи санитарно-эпидемиологической ситуацией и режимом работы лагерей «Орлёнка». Но в процессе съёмок все задачи удалось решить. И на площадке творились чудеса: в один из дней мы снимали сцену на пляже, но с утра я вдруг поняла, что мы забыли о яхте, которая должна была проплывать на фоне, – поделилась воспоминаниями второй режиссёр Татьяна Мохова. – К счастью, нас оперативно выручили сотрудники лагеря «Штормовой»: предоставили яхту, поймали ветер, доплыли до нужной точки. И получился просто прекрасный кадр! Когда работаешь в кино, понимаешь, что нет ничего невозможного».

Теперь, когда съёмочный процесс в «Орлёнке» завершился, картину ждёт постпродакшн – монтаж, озвучивание, создание анимации и компьютерной графики, без которых невозможно представить кино в жанре фэнтези. Премьера и выход фильма «Легенды “Орлёнка”» в широкий прокат запланированы на осень 2021 года.

Кинокартина создаётся при поддержке департамента кинематографии Министерства культуры РФ, ВДЦ «Орлёнок», киноконцерна «Мосфильм» и кинокомпании «Каропрокат».