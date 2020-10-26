Сбербанк профинансирует строительство ЖК «Огни города» в Краснодаре

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

Ростовское отделение Сбербанка и застройщик ООО «СЗ МСК-Инвест», входящий в группу компаний «МСК», одного из крупнейших застройщиков юга России, подписали кредитный договор в размере более 3 млрд рублей на финансирование первого этапа строительства жилого комплекса.

Сделка структурирована с использованием счетов эскроу, на которые покупатели жилья будут вносить денежные средства. Они будут храниться в банке до ввода объекта в эксплуатацию, а далее будут перечислены на расчетный счет застройщика. Сегодня банк дает возможность покупателям жилья открывать счета эскроу не только в отделениях банка, но и в мобильном приложении «СберБанк Онлайн».

Руслан Салимов, управляющий Ростовским отделением Сбербанка:

«ГК МСК работает на рынке с 2012 года, и на сегодняшний день является одним из лидеров среди застройщиков Ростовской области и Краснодарского края. ГК МСК — проверенный временем партнер банка. ЖК «Огни города» является успешным продолжением сотрудничества между банком и застройщиком. Мы рады, что компания продолжает динамично развиваться, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Продажи квартир в комплексе будут осуществляться с использованием механизмов эскроу и льготной ипотеке».

«Огни города» - это жилой комплекс бизнес- класса, расположен в центральном районе города Краснодара по адресу: ул.Ипподромная,1/1. Один из самых инфраструктурно-развитых микрорайонов. В шаговой доступности находятся более 20 муниципальных детских учебных заведений, несколько рынков, гипермаркетов, ТРЦ и фитнес-центров. ЖК «Огни города» существенно повлияет на формирование пула качественной жилой недвижимости в центральной части Краснодара и на развитие современной дорожной и социальной инфраструктуры.

Мария Заика, директор Краснодарского филиала «Московской строительной компании»:

«2020 год для Краснодарского филиала «Московской строительной компании» — знаковый. Несмотря на общую тяжёлую ситуацию, вызванную рядом ограничительных мер, в том числе для строительной сферы, команда «МСК» в этом году сдаёт 1 очередь жилого комплекса «Галактика», — масштабного проекта, расположенного по адресу: г.Краснодар, ул. Уральская, 71, а также нашей компанией совместно со СберБанком была произведена планомерная работа, в результате которой открыты эскроу-счета для строительства значимого для жителей Краснодара жилого комплекса «Огни Города».