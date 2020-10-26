Карантин: В Краснодарском крае временно закрыты 4 детсада, две школы и несколько групп в колледжах

Дети из двух школ региона ушли на удаленку Фото: Евгения ОСТРАЯ

Оперативный штаб по коронавирусу в Краснодарском крае озвучил количество учебных заведений, отправленных на карантин. Это четыре детсада, две школы и несколько групп в колледжах.

- Дошкольные учреждения в Сочи, Новокубанском, Выселковском и Тимашевском районах отправлены по домам из-за очага инфекции в них. Это 400 учащихся, - сообщили "КП" - Кубань" в оперштабе по коронавирусу. - В двух школах - №63 в Краснодаре и №16 в поселке Заречном Успенского района также приостановлен учебный процесс. Дети учатся на удаленке. Это 1200 человек.

Помимо этого, известно о появлении очагов коронавируса в ейском полипрофильном колледже, успенском техникуме механизации и профессиональных технологий, краснодарском колледже электронного приборостроения, Краснодарском техническом колледже, новороссийском колледже радиоэлектронного приборостроения, лабинском аграрном техникуме.

Пока на "дистанционку" их отправили на 14 дней. После этого ученики, детсадовцы и студенты смогут вернуться в стены учебных заведений, пройдя обязательный тест на "ковид".