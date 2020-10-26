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«Союзмультфильм» показал, как будет выглядеть Заяц в перезапуске «Ну, погоди!»

Новые второстепенные персонажи мультфильма станут талисманами курорта «Роза Хутор»
Иван Егоров
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Киностудия «Союзмультфильм» представила визуальный образ Зайца из перезапуска (ребута) «Ну, погоди!», премьера которого состоится уже этой зимой. Озвучивает персонажа известный актер и шоумен Дмитрий Хрусталев.

«Наша творческая группа долго искала современное воплощение озорного героя, было создано более 30 вариаций образа, - рассказала генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская, - важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз».

Директор Киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев также отметил, что в целом образ по форме получился очень мягким.

«Если вы посмотрите на нашего Волка, то увидите гораздо больше ломаных, заостренных линий, а вот образ Зайца – в противовес ему – по контурам мягкий, округлый – это с одной стороны очень милый персонаж, но не без присущих ему «хитринки» и находчивости», - отметил руководитель студии.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Работу над ребутом «Ну, погоди!» «Союзмультфильм» начал в 2020 году, предполагается, что мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Мультфильм будет выполнен в технике 3D, при этом в нем появятся новые персонажи второго плана – барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Впоследствии они станут талисманами «Роза Хутор», который является партнером перезапуска «Ну, погоди»! Как отметили в пресс-службе курорта образы этих персонажей мультфильма будут использоваться в навигации и в рекламно-информационных материалах.