Жена переломала ребра 39-летнему сочинцу, заподозрив в измене

Мужчине диагностировали перелом трех ребер

В пять утра в квартире на одной из улиц курорта разгорелся страшный скандал. Шумели так, что соседи вынуждены были вызвать полицию.

- Там такие крики были, явно от боли. Причем, визжал мужчина, - рассказали они "КП" - Кубань".

По сигналу к дому подъехали правоохранители. На третьем этаже все сразу стихло, но вскоре по этому адресу прибыла еще одна машина экстренных служб. На этот раз сами полицейские вызвали скорую, увидев бедственное положение главы семейства.

- У него было расцарапано лицо, а сам он стонал от боли, - рассказывает "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что в порыве ярости, заподозрив благоверного в измене, женщина несколько раз ударила его кулаками в живот. Она сломала тем самым ему три ребра, как потом показал рентген. Но писать заявление в полицию на собственную жену, мужчина отказался. И, более того, попросил даже не возбуждать никаких проверок на этот счет.