ВТБ Факторинг перезапустил международный импортный факторинг

ВТБ Факторинг развивает международное направление и провел валютный платеж на сумму 8,5 млн евро в рамках комплексной программы финансирования поставщиков SCF. Платеж прошел в адрес компании-нерезидента РФ, которая занимается поставками оборудования для предприятий нефтехимической отрасли.

Особенность сделки в том, что ВТБ Факторинг совершил финансирование в евро, не прибегая к валютному риску, а клиент захеджировал курс рубля на весь срок отсрочки платежа продолжительностью 120 дней. Решение позволяет проводить платежи в адрес любых поставщиков в любой валюте и открывает российским компаниям большие возможности финансирования поставок импортного оборудования для нужд ряда отраслей, в том числе телекоммуникационной, химической, добывающей, машиностроительной и других.

«Финансирование международного поставщика в иностранной валюте стало первой подобной сделкой в ВТБ Факторинг за последние годы. Это была очень сложная задача, учитывая значительный вынужденный перерыв в осуществлении таких операций в нашей компании. Развитие этого опыта усиливает наши преимущества и открывает значительный потенциал для роста портфеля прямого импортного факторинга при реализации аналогичных сделок в будущем», - говорит Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг.

Справка

ВТБ Факторинг – высокотехнологичная компания и абсолютный лидер своей отрасли с цифровыми процессами, современными и уникальными продуктами, опытной профессиональной командой, насчитывающей более 270 высококлассных специалистов, развитой сетью представительств и глубокой интеграцией в Группе ВТБ. По итогам первого полугодия 2020 года объем предоставленного финансирования превысил 336 млрд рублей, а доля рынка по портфелю уступленных денежных требований составила 31%. Компания является членом крупнейшего международного факторингового объединения FCI, а также Ассоциации факторинговых компаний России.