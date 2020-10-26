АО «Черномортранснефть» завершило техническое перевооружение автоматизированной системы управления на НПС

Новая система автоматики обеспечит непрерывный контроль нормативных параметров работы НПС в автоматическом режиме. Система предоставляет оператору широкий спектр информации о технологических процессах и параметрах работы станции, контролирует работу эксплуатируемого технологического оборудования, устройств, а также перевод технологического оборудования в безопасное состояние при нештатных ситуациях.

При выполнении работ на нефтеперекачивающих станциях смонтировано в общей сложности более 90 км кабельной продукции, 802 контрольно-измерительных прибора средств автоматизации и управления, 24 шкафа управления сопряжения с объектом, выполняющего обработку поступающих данных. Также произведена замена автоматизированных рабочих мест оператора. Успешно выполнена интеграция данного оборудования в систему диспетчерского контроля и управления АО «Черномортранснефть».

Работы проведены в рамках комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов АО «Черномортранснефть» на 2020 год. Цель – поддержание высокой надежности и бесперебойного функционирования производственных объектов.