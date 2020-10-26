Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

АО «Черномортранснефть» завершило техническое перевооружение автоматизированной системы управления на НПС

Тихорецкое районное управление магистральных нефтепроводов (ТРУМН) завершило техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) на нефтеперекачивающих станциях (НПС) «Кущевская» (Краснодарский края станица К
Иван Егоров
КомментироватьОставить комментарий

Новая система автоматики обеспечит непрерывный контроль нормативных параметров работы НПС в автоматическом режиме. Система предоставляет оператору широкий спектр информации о технологических процессах и параметрах работы станции, контролирует работу эксплуатируемого технологического оборудования, устройств, а также перевод технологического оборудования в безопасное состояние при нештатных ситуациях.

При выполнении работ на нефтеперекачивающих станциях смонтировано в общей сложности более 90 км кабельной продукции, 802 контрольно-измерительных прибора средств автоматизации и управления, 24 шкафа управления сопряжения с объектом, выполняющего обработку поступающих данных. Также произведена замена автоматизированных рабочих мест оператора. Успешно выполнена интеграция данного оборудования в систему диспетчерского контроля и управления АО «Черномортранснефть».

Работы проведены в рамках комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов АО «Черномортранснефть» на 2020 год. Цель – поддержание высокой надежности и бесперебойного функционирования производственных объектов.