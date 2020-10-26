«Тревожно»: В Краснодаре оценили эпидситуацию по коронавирусу

В мэрии Краснодара снова призвали горожан к дисциплине

Краснодар продолжает оставаться самым зараженным городом Краснодарского края за все время пандемии коронавируса. Число заболевших здесь достигло более 6 тысяч человек. Выздоровело более 4 тысяч. Однако цифры зараженных за сутки растут, а мест в "ковид"-госпиталях все меньше.

- Вспышек нет. но ситуация стабильно напряженная. Тревожная, я бы сказала, - пояснила во время заседания в мэрии кубанской столицы начальник отдела краснодарского управления Роспотребнадзора Светлана Харламова.

Она вновь призвала жителей преклонного возраста и с наличием хронических болезней воздержаться от поездок на общественном транспорте и походов в поликлиники и другие людные места. Смертность именно среди этой возрастной категории очень высока.

Всем остальным по-прежнему необходимо носить маски.