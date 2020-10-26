В Краснодаре начали изымать участки земли под дороги и ливневки в Музыкальном микрорайоне

Музыкальный микрорайон Фото: Артём ГНАТЕНКО

В Краснодаре запустили процедуру изъятия земельных участков под жилыми кварталами для строительства дорог и ливневых канализаций. Об этом сегодня, 26 октября, сообщили в мэрии кубанской столицы.

- По проекту это 72 участка, 55 из них относятся к многоквартирным домам, - рассказал глава Прикубанского округа Краснодара Александр Журавлев.

Целый год власти встречались с собственниками домов, чтобы достичь консенсуса в этом вопросе. Ежегодно жители проблемного микрорайона жалуются на необустроенность и плохую его инфраструктуру. Более того, после каждого ливня улицы микрорайона уходят под воду, и они заявляют о необходимости принятия правильного инженерного решения.

Однако, по словам главы округа, только два дома из 55 согласились отдать земли под эти цели на законных основаниях. Остальные придется изымать в связи с необходимостью, так и не заручившись поддержкой населения.