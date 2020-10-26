На Кубани начали достраивать проблемные долгострои

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что региональная строительная компания взялась за дострой проблемных ЖК.

- Это два объекта – жилые комплексы «Парусная регата» и «Иван да Марья». Здесь больше тысячи человек уже много лет ждут ключи от своих кгубернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Вместе с краевым Фондом защиты прав дольщиков власти Кубани рассчитываю решить эту проблему.

Единственным акционером региональной строительной компании является администрация Краснодарского края. Она будет непосредственно заниматься достроем объектов.

Более того, финансироваться эти работы будут из краевого бюджета. Региональный застройщик придет на те дома, от которых отказались все строительные компании из-за инвестиционной непривлекательности.

К слову, таким образом уже сданы ЖК «Форт Карасун», «Талисман», «Территория счастья», «Южный» и «Валентина».