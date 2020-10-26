В Краснодарском крае службе скорой помощи передали новые машины

Больница скорой медицинской помощи в Краснодаре.

Автопарк службы скорой помощи Кубани пополнился новыми машинами. Сегодня, 26 октября, их вручили в торжественной обстановке.

- Машин становится больше и качественно они лучше. На это сейчас направлены многие силы. Хорошим дополнением в этой работе, безусловно, является помощь со стороны бизнеса – будь то покупка автомобилей или оборудования, – заявил главврач БСМП Николай Босак.

Известно, что как минимум два автомобиля класса В стоимостью 4,3 миллионов рублей передал больнице скорой медпомощи депутат краевого ЗСК и предприниматель Борис Юнанов.

Сейчас в краевой службе скорой помощи насчитывается более 670 санитарных автомобилей. Нагрузка на них возросла во время эпидемии в разы, поэтому краевые власти были вынуждены обратить на эту проблему внимание федеральных властей.

Так, во время визита премьер-министра Михаила Мишустина в Краснодарский край глава региона Вениамин Кондратьев попросил его помочь приобрести для региона новые машины.

С начала года в автопарк прибыло 48 автомобилей скорых. Вскоре прибудут новые.