Умер председатель Совета депутатов в Динском районе

Александр Щербаха. Фото: газета Динского района

Скончался председатель Совета депутатов Динского поселения 51-летний Александр Щербаха. Предварительной причиной смерти называют проблемы с сердцем.

- Двадцать лет он отдал службе в органах внутренних дел ГУ МВД России по Краснодарскому краю, - сообщает газета "РВС" Динского района. - После трудился заместителем главы администрации Динского района по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, взаимодействия с правоохранительными органами, физической культуры и спорта.

Жители Динского района вспоминают Александра Щербаху только с положительной стороны, говоря о том, что район потерял в его лице сильного руководителя.

- Он был хорошим светлым человеком. Еще в 2009-2010 годах я был руководителем казачьего авто-мото клубом и обратились к нему с предложением провести для молодежи мероприятие на территории района и он не отказал, нашел спонсоров для призового фонда, выделил сотрудников для обеспечения безопасности.... Близким искреннего соболезнования! - написал одних из жителей Динского района.

Напомним, сегодня, 26 октября, умерли еще шесть человек от коронавируса.