В Сочи мэр провел прием жителей Центрального района

Фото: sochi.ru.

Глава Сочи Алексей Копайгородский провел прием жителей Центрального района. В онлайн-формате сочинцы обсудили с мэром вопросы, которые их волнуют. В числе других поднимались проблемы благоустройства улиц, незаконных подключений к системам водоотведения и переселении из ветхих домов. Алексей Копайгородский поручил специалистам профильных департаментов оперативно отреагировать на обращения и выехать на место для изучения ситуации.

На приеме обсудили расселение из барака на улице Роз, 26. Его жильцы отметят новоселье до конца 2022 года.

Один из сочинцев сообщил о сбросе канализационных стоков в ливневые каналы на пересечении улиц Воровского, Парковой, переулка Зеленый. Эта территория будет обследована на предмет незаконной врезки в канализацию.

В заключении глава города подчеркнул, что все обращения граждан должны отрабатываться представителями соответствующих городских департаментов в кратчайшие сроки и с выездом на место.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что власти Сочи помогут жителям села Пластунка решить наболевшие проблемы.