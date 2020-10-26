На Кубани завершено строительство трех объектов водоснабжения по нацпроекту «Экология»

На Кубани завершено строительство трех объектов водоснабжения. Фото: Юлия БАРАНОВА

Краснодарский край завершил нацпроект «Экология» разделе, посвященном водоснабжению на 2020 год. Всего в регионе построено три объекта. Они обеспечат водой более 14 тысяч жителей.

Так, завершена реконструкция водозабора, который питает хуторы Заря и Рассвет в Анапе. В селе Вольном Успенского района и в армавирском поселке Заветный проложили новые водопроводы. В 2021 году намечено построить еще три водозабора в Горячем Ключе, Белореченске и Новокубанске.

– В целом за счет нацпроекта «Экология» до 2024 года построим 17 объектов. Проблемы с водой мы решаем и за счет собственных средств, - сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Он напомнил, что центре внимания остается решение проблем Геленджика и Новороссийска. Порядка 12 млрд рублей выделено на строительство новых ниток Троицкого, Ейского и Таманского водопроводов. Всего к 2025 году на Кубани планируется построить более 160 км магистральных сетей водоснабжения.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в рамках нацпроекта ввод индивидуального жилья на Кубани с начала года увеличился на 3,8%.