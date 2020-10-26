Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На Кубани завершено строительство трех объектов водоснабжения по нацпроекту «Экология»

Благодаря им, водой будут обеспечены более 14 тысяч человек
Зоя ВИШНЕВАЯ
КомментироватьОставить комментарий
На Кубани завершено строительство трех объектов водоснабжения.

На Кубани завершено строительство трех объектов водоснабжения.

Фото: Юлия БАРАНОВА

Краснодарский край завершил нацпроект «Экология» разделе, посвященном водоснабжению на 2020 год. Всего в регионе построено три объекта. Они обеспечат водой более 14 тысяч жителей.

Так, завершена реконструкция водозабора, который питает хуторы Заря и Рассвет в Анапе. В селе Вольном Успенского района и в армавирском поселке Заветный проложили новые водопроводы. В 2021 году намечено построить еще три водозабора в Горячем Ключе, Белореченске и Новокубанске.

– В целом за счет нацпроекта «Экология» до 2024 года построим 17 объектов. Проблемы с водой мы решаем и за счет собственных средств, - сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Он напомнил, что центре внимания остается решение проблем Геленджика и Новороссийска. Порядка 12 млрд рублей выделено на строительство новых ниток Троицкого, Ейского и Таманского водопроводов. Всего к 2025 году на Кубани планируется построить более 160 км магистральных сетей водоснабжения.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в рамках нацпроекта ввод индивидуального жилья на Кубани с начала года увеличился на 3,8%.